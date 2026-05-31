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Глава СК запросил доклад о драке между местным жителем и подростком на питбайке в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после конфликта во дворе жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в СК России.
По информации ведомства, вечером 3 июня на Ленинградском проспекте произошел словесный конфликт между местным жителем и несовершеннолетним водителем питбайка. Впоследствии ссора переросла в потасовку.
Как отмечается в сообщениях очевидцев, позже к месту происшествия прибыла группа мужчин. Между ними и местным жителем произошла драка. Обстоятельства случившегося устанавливаются следствием.
По данному факту следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Председатель СК России поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По информации ведомства, вечером 3 июня на Ленинградском проспекте произошел словесный конфликт между местным жителем и несовершеннолетним водителем питбайка. Впоследствии ссора переросла в потасовку.
Как отмечается в сообщениях очевидцев, позже к месту происшествия прибыла группа мужчин. Между ними и местным жителем произошла драка. Обстоятельства случившегося устанавливаются следствием.
По данному факту следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Председатель СК России поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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