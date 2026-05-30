За сутки в Свердловской области один человек пострадал при пожаре

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За прошедшие сутки на территории Свердловской области сотрудники МЧС ликвидировали семь пожаров и спасли одного человека. По данным регионального управления МЧС России, пять возгораний произошли в жилом секторе. В результате одного из пожаров пострадал человек.Один из инцидентов произошел в Каменске-Уральском на улице Карла Маркса. В квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома загорелось домашнее имущество. Площадь пожара составила 3 кв. м.В результате происшествия пострадал мужчина. С ожогами его госпитализировали в медицинское учреждение. Пожарные справились с огнем за пять минут. На месте работали семь специалистов и три единицы техники.По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, в 20% случаев причиной пожаров за минувшие сутки стало неосторожное обращение с огнем. Еще 20% возгораний произошли в результате поджога.Мероприятие для возрастной категории 18+