Возрастное ограничение 18+
Двое взрослых с ребёнком пострадали в ДТП на ЕКАД
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Накануне вечером, примерно в 21.20, на 14-м километре ЕКАД столкнулись Mitsubishi Colt, грузовой тягач Valdai и «ВАЗ 2115». В результате ДТП пострадали три человека, в том числе малолетний ребёнок.
Как рассказали в ГИБДД Екатеринбурга, 76-летняя водительница Mitsubishi Colt при развороте в сторону дублёра Сибирского тракта не учла расстояние до тягача Valdai, который ехал со стороны дублёра, и допустила с ним столкновение». От удара Mitsubishi отбросило на стоявший на обочине «ВАЗ». В результате пострадала сама водительница и её пассажиры: 80-летний мужчина и четырёхлетняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали.
Отмечается, что ребёнок перевозился без детского автокресла.
Как рассказали в ГИБДД Екатеринбурга, 76-летняя водительница Mitsubishi Colt при развороте в сторону дублёра Сибирского тракта не учла расстояние до тягача Valdai, который ехал со стороны дублёра, и допустила с ним столкновение». От удара Mitsubishi отбросило на стоявший на обочине «ВАЗ». В результате пострадала сама водительница и её пассажиры: 80-летний мужчина и четырёхлетняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали.
Отмечается, что ребёнок перевозился без детского автокресла.
«На месте происшествия были составлены соответствующие процессуальные документы, и сейчас проводится проверка всех обстоятельств инцидента»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– добавили в пресс-группе.
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