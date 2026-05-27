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Жительницу Верхотурья наказали «условкой» за хулиганство в поезде

13.34 Пятница, 5 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Верхотурский районный суд признал местную жительницу виновной в хулиганстве на железнодорожном транспорте из-за того, что она сначала нагрубила контролёрше, а потом напала на сотрудника ЧОПа.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, все события развернулись вечером 3 февраля 2026 года в вагоне пригородного поезда. Женщина распивала принесённый с собой алкоголь и курила прямо в вагоне, игнорируя замечания окружающих и контролёрши, которой ещё и достались нецензурные выражения в свой адрес. После этого дама пыталась выйти из поезда прямо во время движения. Тогда ей преградил дорогу охранник, стремясь уберечь «хулиганку» от глупости, но вместо того, чтобы одуматься, женщина ударила его кулаком по голове, а потом с силой толкнула в грудь.

В итоге даму забрали сотрудники полиции, встретив её на станции Новая Ляля. Действия женщины были квалифицированы как грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопряжённое с насилием и сопротивлением лицу, исполняющему обязанности по охране порядка (части 2 статьи 213 УК РФ).

Суд учёл обстоятельства дела, личность подсудимой и назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор пока в законную силу не вступил.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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14:49 Екатеринбурженку, обвиняемую в организации убийства бывшего сожителя, оправдали
14:28 Дропперше из Волгограда придётся вернуть похищенное уральской пенсионерке
13:53 Двое взрослых с ребёнком пострадали в ДТП на ЕКАД
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12:02 В Екатеринбурге завершились антитеррористические учения
11:12 На дорожные работы в Свердловской области запланировали более 40 млрд рублей
10:39 В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 16-летнего подростка
10:04 Из-за поста в соцсетях в Екатеринбурге осудили 19-летнего парня
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21:08 Администрацию Нижней Салды оштрафовали за нарушения в защите населения
20:37 Приближается второй этап гидравлических испытаний в Екатеринбурге
19:55 В Ивделе местная жительница осуждена за неуплату алиментов
19:08 Осиротевшие собаки в селе Багаряк ищут новый дом
18:36 Прекрасный актёрский дуэт Чуриковой и Ульянова покажут на экране Ельцин-центра
17:43 Микроавтобус столкнулся с «Беларусом» в Кировградском районе
17:23 Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение до 5 июня
16:58 Прокуратура помогла жительнице Новолялинского района вернуть деньги по кредиту, который она не брала
16:21 Опухоль весом более двух килограммов вырезали из шеи екатеринбуржца
16:02 30 тысяч рублей отсудил тавдинец за выбитый в драке зуб
15:14 Четырёх свердловчан подозревают в склонении к контрактной службе и хищении выплат бойцов
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