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Жительницу Верхотурья наказали «условкой» за хулиганство в поезде
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Верхотурский районный суд признал местную жительницу виновной в хулиганстве на железнодорожном транспорте из-за того, что она сначала нагрубила контролёрше, а потом напала на сотрудника ЧОПа.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, все события развернулись вечером 3 февраля 2026 года в вагоне пригородного поезда. Женщина распивала принесённый с собой алкоголь и курила прямо в вагоне, игнорируя замечания окружающих и контролёрши, которой ещё и достались нецензурные выражения в свой адрес. После этого дама пыталась выйти из поезда прямо во время движения. Тогда ей преградил дорогу охранник, стремясь уберечь «хулиганку» от глупости, но вместо того, чтобы одуматься, женщина ударила его кулаком по голове, а потом с силой толкнула в грудь.
В итоге даму забрали сотрудники полиции, встретив её на станции Новая Ляля. Действия женщины были квалифицированы как грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопряжённое с насилием и сопротивлением лицу, исполняющему обязанности по охране порядка (части 2 статьи 213 УК РФ).
Суд учёл обстоятельства дела, личность подсудимой и назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор пока в законную силу не вступил. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, все события развернулись вечером 3 февраля 2026 года в вагоне пригородного поезда. Женщина распивала принесённый с собой алкоголь и курила прямо в вагоне, игнорируя замечания окружающих и контролёрши, которой ещё и достались нецензурные выражения в свой адрес. После этого дама пыталась выйти из поезда прямо во время движения. Тогда ей преградил дорогу охранник, стремясь уберечь «хулиганку» от глупости, но вместо того, чтобы одуматься, женщина ударила его кулаком по голове, а потом с силой толкнула в грудь.
В итоге даму забрали сотрудники полиции, встретив её на станции Новая Ляля. Действия женщины были квалифицированы как грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопряжённое с насилием и сопротивлением лицу, исполняющему обязанности по охране порядка (части 2 статьи 213 УК РФ).
Суд учёл обстоятельства дела, личность подсудимой и назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор пока в законную силу не вступил. Мероприятие для возрастной категории 18+
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