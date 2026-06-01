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По ошибке застрелившему человека охотнику из Лесного вынесли приговор
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд поставил точку в деле охотника из Лесного, по ошибке застрелившего другого охотника.
Трагедия произошла в первых числах января 2026 года в лесном массиве Нижнетуринского участкового лесничества, где 49-летний Андрей Кузнецов вместе со своим товарищем охотился на косулю. Заметив движение в кустах, подумал, что видит зверя, прицелился и выстрелил. Вот только фигурой, которую он видел вдали, оказался его друг. Кузнецов понял это, когда подошёл ближе и увидел бездыханное тело товарища.
Сообщается, что подсудимый полностью признало свою вину. Городской суд Лесного квалифицировал его действия по части 1 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности», и назначил 1 год принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Также ему запретили заниматься охотой и хранить охотничье оружие и патроны к нему на 3 года. По гражданскому иску в пользу потерпевших с охотника взыскали 2,4 миллиона рублей.
Позже приговор обжаловали прокурор, осуждённый и представители потерпевших. Свердловской областной суд, изучив детали дела, изменил только дополнительное наказание: сократил срок запрета на охоту и на хранение и ношение оружия на 2 месяца, до 2 лет 10 месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменения, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Трагедия произошла в первых числах января 2026 года в лесном массиве Нижнетуринского участкового лесничества, где 49-летний Андрей Кузнецов вместе со своим товарищем охотился на косулю. Заметив движение в кустах, подумал, что видит зверя, прицелился и выстрелил. Вот только фигурой, которую он видел вдали, оказался его друг. Кузнецов понял это, когда подошёл ближе и увидел бездыханное тело товарища.
Сообщается, что подсудимый полностью признало свою вину. Городской суд Лесного квалифицировал его действия по части 1 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности», и назначил 1 год принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Также ему запретили заниматься охотой и хранить охотничье оружие и патроны к нему на 3 года. По гражданскому иску в пользу потерпевших с охотника взыскали 2,4 миллиона рублей.
Позже приговор обжаловали прокурор, осуждённый и представители потерпевших. Свердловской областной суд, изучив детали дела, изменил только дополнительное наказание: сократил срок запрета на охоту и на хранение и ношение оружия на 2 месяца, до 2 лет 10 месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменения, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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