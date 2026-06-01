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По ошибке застрелившему человека охотнику из Лесного вынесли приговор

12.34 Пятница, 5 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Свердловский областной суд поставил точку в деле охотника из Лесного, по ошибке застрелившего другого охотника.

Трагедия произошла в первых числах января 2026 года в лесном массиве Нижнетуринского участкового лесничества, где 49-летний Андрей Кузнецов вместе со своим товарищем охотился на косулю. Заметив движение в кустах, подумал, что видит зверя, прицелился и выстрелил. Вот только фигурой, которую он видел вдали, оказался его друг. Кузнецов понял это, когда подошёл ближе и увидел бездыханное тело товарища.

Сообщается, что подсудимый полностью признало свою вину. Городской суд Лесного квалифицировал его действия по части 1 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности», и назначил 1 год принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Также ему запретили заниматься охотой и хранить охотничье оружие и патроны к нему на 3 года. По гражданскому иску в пользу потерпевших с охотника взыскали 2,4 миллиона рублей.

Позже приговор обжаловали прокурор, осуждённый и представители потерпевших. Свердловской областной суд, изучив детали дела, изменил только дополнительное наказание: сократил срок запрета на охоту и на хранение и ношение оружия на 2 месяца, до 2 лет 10 месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменения, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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14:28 Дропперше из Волгограда придётся вернуть похищенное уральской пенсионерке
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12:34 По ошибке застрелившему человека охотнику из Лесного вынесли приговор
12:02 В Екатеринбурге завершились антитеррористические учения
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10:39 В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 16-летнего подростка
10:04 Из-за поста в соцсетях в Екатеринбурге осудили 19-летнего парня
09:35 Жительницу Кушвы приговорили к колонии за истязание семилетнего сына
21:39 Екатеринбуржца оштрафуют за незаконный сбор кедрового ореха в Хакасии
21:08 Администрацию Нижней Салды оштрафовали за нарушения в защите населения
20:37 Приближается второй этап гидравлических испытаний в Екатеринбурге
19:55 В Ивделе местная жительница осуждена за неуплату алиментов
19:08 Осиротевшие собаки в селе Багаряк ищут новый дом
18:36 Прекрасный актёрский дуэт Чуриковой и Ульянова покажут на экране Ельцин-центра
17:43 Микроавтобус столкнулся с «Беларусом» в Кировградском районе
17:23 Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение до 5 июня
16:58 Прокуратура помогла жительнице Новолялинского района вернуть деньги по кредиту, который она не брала
16:21 Опухоль весом более двух килограммов вырезали из шеи екатеринбуржца
16:02 30 тысяч рублей отсудил тавдинец за выбитый в драке зуб
15:14 Четырёх свердловчан подозревают в склонении к контрактной службе и хищении выплат бойцов
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13:22 Пассажира с 95 парами обуви из Ташкента остановили в Кольцово
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