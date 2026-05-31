В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 16-летнего подростка





– призвали в управлении. «Госавтоинспекция напоминает водителям: подъезжая к пешеходному переходу, необходимо заранее снижать скорость. Продолжать движение необходимо только при полной уверенности, что пешеходы отсутствуют или закончили переход дороги»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В четверг, 4 июня, около 20.30 в Нижнем Тагиле на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 31А на улице Береговая-Краснокаменская 48-летний водитель Daewoo Espero сбил 16-летнего подростка.К счастью, обошлось без серьёзных травм. После осмотра медики отпустили молодого человека домой, рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.Установлено, что у мужчины стаж управления транспортным средством категории «В» – 16 лет. В 2026 году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. В беседе с инспекторами ДПС пояснил, что посмотрел направо, чтобы убедиться, что на главной дороге нет транспортных средств, из-за чего отвлёкся и не заметил пешехода вовремя: стал тормозить, но избежать наезда не смог.Мероприятие для возрастной категории 18+