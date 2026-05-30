Микроавтобус столкнулся с «Беларусом» в Кировградском районе





– рассказали в управлении. «Водитель трактора и 17 пассажиров микроавтобуса не пострадали. Медики осмотрели водителя микроавтобуса, оказали ему необходимую помощь, после чего он был отпущен домой, в лечении не нуждается»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 3 июня, в Кировградском районе, на 281-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» водитель рейсового микроавтобуса № 640 при обгоне не заметил трактор «Беларус» на обочине и врезался в него.Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, от удара микроавтобус отбросило на противоположную сторону дороги.К счастью, обошлось без пострадавших.Водителей призывают неукоснительно соблюдать ПДД и избегать опасных манёвров. Мероприятие для возрастной категории 18+