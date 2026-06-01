Три ДТП с пострадавшими-детьми зарегистрировали за сутки в Свердловской области





– сказали в областном УГИБДД. «Госавтоинспекция призывает родителей осознать, что покупка ребенку питбайка, мощного электросамоката или любой другой техники, для управления которой требуются водительские права, – это не проявление заботы, а прямое нарушение закона, влекущее административную ответственность»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки управление ГИБДД по Свердловской области зафиксировало три ДТП, в каждом из которых пострадали дети. Двое из них управляли техникой, для управления которой нужны водительские права.Одна из аварий произошла в Серове: 56-летняя женщина на Kia Rio сбила 13-летнего мальчика на велосипеде, который ехал по тротуару. По словам автомобилистки, она не увидела ребёнка из-за кустов. Подростка госпитализировали.Второе ДТП зарегистрировали в сысертском селе Патруши, где 75-летний водитель Renault Duster при повороте налево не уступил дорогу ехавшего со встречного направления 15-летнему юношу на питбайке. Молодого человека с тяжкими травмами госпитализировали в ДГКБ №9.Третье происшествие – в Екатеринбурге. В районе ЕКАД у дома №3 на улице Нескучной 14-летний подросток на электросамокате с мощностью 600 ватт (для таких требуются права категории «М») не справился с управлением и упал. Его, как и предыдущего юношу, с тяжкими травмами увезли в ДГКБ №9.Мероприятие для возрастной категории 18+