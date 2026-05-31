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Двух молодых людей избили в Первоуральске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске двое неизвестных с сапёрными лопатками избили 19-летнего парня и 16-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело.
По данным «Уральского меридиана», несовершеннолетнего госпитализировали в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.
Сообщается, что один из нападавших снимал происходящее на видео, после чего выложил запись в сеть со своего фейкового аккаунта. В полиции заверили, что все причастные к нападению установлены и будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
На данный момент следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – «хулиганство». Ситуацией также заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю свердловского СК Богдану Францишко подготовить доклад по этому делу. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным «Уральского меридиана», несовершеннолетнего госпитализировали в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.
Сообщается, что один из нападавших снимал происходящее на видео, после чего выложил запись в сеть со своего фейкового аккаунта. В полиции заверили, что все причастные к нападению установлены и будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
На данный момент следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – «хулиганство». Ситуацией также заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю свердловского СК Богдану Францишко подготовить доклад по этому делу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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