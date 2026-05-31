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Двух молодых людей избили в Первоуральске

09.50 Четверг, 4 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Первоуральске двое неизвестных с сапёрными лопатками избили 19-летнего парня и 16-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело.

По данным «Уральского меридиана», несовершеннолетнего госпитализировали в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

Сообщается, что один из нападавших снимал происходящее на видео, после чего выложил запись в сеть со своего фейкового аккаунта. В полиции заверили, что все причастные к нападению установлены и будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

На данный момент следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – «хулиганство». Ситуацией также заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю свердловского СК Богдану Францишко подготовить доклад по этому делу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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17:10 Следователя по особо важным делам Лисовенко задержали в Екатеринбурге
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15:51 К крупному штрафу приговорили лесоруба из-за неучтённых деревьев
15:06 К концу июля хотят обновить спортплощадки в екатеринбургском парке имени Павлика Морозова
14:32 Суд оправдал екатеринбуржца, защищавшего жену от соседа с ножом
13:42 Нижнетагильские врачи спасли от инвалидности пациента с большим весом
12:56 В Екатеринбурге могут отменить плату за договоры на размещение НТО
12:47 Два подростка на питбайке попали в ДТП в Сысертском районе
12:27 В Верхней Пышме открылась новая семейная поликлиника
11:14 В Екатеринбурге рассмотрят дело о растрате на 130 миллионов рублей
11:05 Пятилетнего мальчика случайно обнаружили на улице в Екатеринбурге
10:13 Обвиняемого в гибели четырёх человек в ДТП под Нижними Сергами отправили под домашний арест
09:35 После конфликта школьников на детской площадке в Берёзовском возбудили уголовно дело
21:15 Двухдневный рейд «Дети-пешеходы» выявил более 80 нарушений в Екатеринбурге
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