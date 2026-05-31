Возрастное ограничение 18+
Два подростка на питбайке попали в ДТП в Сысертском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувший вторник, 2 июня, в Сысертском районе в посёлке Большой Исток 41-летняя женщина на Ford Focus сбила двух подростков на питбайке.
По данным УГИБДД по Свердловской области, 15-летний юноша катался на питбайке «MMZ065» со своей 14-летней подругой. В результате ДТП серьёзно пострадала девочка. Её госпитализировали.
Известно, что юноша ехал в мотошлеме, а его подруга – без. Также оба подростка были без какой-либо другой защитной экипировки. Родители парня признали, что купили питбайк сыну в мае этого года.
На отца молодого человека составили протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу права управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему такого права.
По факту ДТП сысертские следователи организовали проверку. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным УГИБДД по Свердловской области, 15-летний юноша катался на питбайке «MMZ065» со своей 14-летней подругой. В результате ДТП серьёзно пострадала девочка. Её госпитализировали.
«У неё диагностирован перелом шестого шейного позвонка, ушибы колен»,
– сообщили в управлении.
Известно, что юноша ехал в мотошлеме, а его подруга – без. Также оба подростка были без какой-либо другой защитной экипировки. Родители парня признали, что купили питбайк сыну в мае этого года.
На отца молодого человека составили протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу права управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему такого права.
По факту ДТП сысертские следователи организовали проверку. Мероприятие для возрастной категории 18+
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