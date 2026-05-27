Пятилетнего мальчика случайно обнаружили на улице в Екатеринбурге

– сказали в МВД.

«Прибывшие на место сотрудники отдела полиции № 3 установили его личность и передали ребенка в медучреждение. В настоящее время его законные представители прибыли в территориальный ОВД для дачи пояснений. Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия»,