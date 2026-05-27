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Пятилетнего мальчика случайно обнаружили на улице в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сотрудники полиции случайно обнаружили на улице пятилетнего мальчика, ходившего по Пионерскому посёлку без сопровождения взрослых. Известно, что ребёнка нашли в районе улицы Июльской.
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», ребёнка с переохлаждением доставили в больницу.
Сообщается, что о его пропаже никто не заявлял, поэтому полицейским пришлось самостоятельно выяснить, где живёт мальчик.
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», ребёнка с переохлаждением доставили в больницу.
Сообщается, что о его пропаже никто не заявлял, поэтому полицейским пришлось самостоятельно выяснить, где живёт мальчик.
«Прибывшие на место сотрудники отдела полиции № 3 установили его личность и передали ребенка в медучреждение. В настоящее время его законные представители прибыли в территориальный ОВД для дачи пояснений. Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказали в МВД.
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