Возрастное ограничение 18+
К шести годам колонии приговорили подростка за убийство жительницы Горноуральского
Фото: Пригородный районный суд Свердловской области
В Нижнем Тагиле 15-летнего подростка, которого обвинили в убийстве 47-летней жительницы посёлка Горноуральский из хулиганских побуждений, признали виновным.
По версии следствия, 6 января 2026 года молодой человек зашёл в подъезд одного из домов вслед за незнакомой ему женщиной и ударил ножом в живот. Сам юноша свою вину не признает, и в последнем слове не стал раскаиваться.
Суд приговорил его к 6 годам 3 месяцам лишения свободы и 1 году ограничения свободы в качестве дополнительного наказания. Также с него и с его законного представителя взыскана компенсация морального вреда в пользу родственников погибшей – 1 500 000 рублей, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+
По версии следствия, 6 января 2026 года молодой человек зашёл в подъезд одного из домов вслед за незнакомой ему женщиной и ударил ножом в живот. Сам юноша свою вину не признает, и в последнем слове не стал раскаиваться.
Суд приговорил его к 6 годам 3 месяцам лишения свободы и 1 году ограничения свободы в качестве дополнительного наказания. Также с него и с его законного представителя взыскана компенсация морального вреда в пользу родственников погибшей – 1 500 000 рублей, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Учителя из екатеринбургской школы признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности
25 мая 2026
25 мая 2026