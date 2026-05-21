В Екатеринбурге на улице 8 Марта сбили мужчину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В среду, 27 мая, в восемь часов вечера в Екатеринбурге на улице 8 Марта вблизи дома № 188 на пешеходном переходе сбили 29-летнего мужчину.По данным городской ГИБДД, он переходил дорогу на «красный». В результате ДТП он получил тяжёлые травмы и был доставлен в ГКБ № 24.По словам водителя, сбившего мужчину автомобиля, пешеход неожиданно выбежал на проезжую часть с правой стороны. Мероприятие для возрастной категории 18+