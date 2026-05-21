Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на улице 8 Марта сбили мужчину
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В среду, 27 мая, в восемь часов вечера в Екатеринбурге на улице 8 Марта вблизи дома № 188 на пешеходном переходе сбили 29-летнего мужчину.
По данным городской ГИБДД, он переходил дорогу на «красный». В результате ДТП он получил тяжёлые травмы и был доставлен в ГКБ № 24.
По словам водителя, сбившего мужчину автомобиля, пешеход неожиданно выбежал на проезжую часть с правой стороны. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным городской ГИБДД, он переходил дорогу на «красный». В результате ДТП он получил тяжёлые травмы и был доставлен в ГКБ № 24.
По словам водителя, сбившего мужчину автомобиля, пешеход неожиданно выбежал на проезжую часть с правой стороны. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию