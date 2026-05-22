Подросток на самокате сбил ребёнка в Екатеринбурге





сообщили в пресс-группе. «Информация о данном факте направят в подразделение по делам несовершеннолетних и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о привлечении законных представителей подростка к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию в части соблюдения ПДД»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Уктусской 16-летний юноша на кикшеринговом электросамокате сбил шестилетнего мальчика, вышедшего на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.В результате ДТП ребёнка с ушибами мягких тканей головы увезли в Детскую городскую клиническую больницу № 9. После осмотра его опустили домой, рассказали в городской ГИБДД.Известно, что мальчик был не один – рядом была мама. Женщина шла немного впереди и не заметила приближающийся электросамокат.Мероприятие для возрастной категории 18+