Ребёнок на велосипеде угодил под машину в Тугулымском районе





– сообщили Вечерним ведомостям в областном УГИБДД. «В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил травмы и был доставлен в ОКБ №2 Тюмени, где был госпитализирован»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Тугулымском районе 27 мая вблизи села Верховино 11-летний мальчик на велосипеде попал под колёса Renault под управлением 39-летней женщины.По предварительным данным, подросток ехал по обочине в попутном направлении, но в какой-то момент резко выехал на проезжую часть, прямо перед движущимся автомобилем. Отмечается, что мальчик ехал без защитной экипировки.По факту ДТП проводится проверка. Информацию также намерены передать в ПДН для привлечения родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Мероприятие для возрастной категории 18+