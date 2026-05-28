Возрастное ограничение 18+
По делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле допросили 73 потерпевших
Фото: Дзержинский районный суд Нижнего Тагила
С начала рассмотрения уголовного дела о взрыве дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле в суде допросили 73 потерпевших, сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
Напомним, трагедия произошла 1 августа 2024 года. Из-за взрыва дом частично обрушился. В результате погибло 11 человек, из которых шестеро были детьми. Также пострадало 12 человек. В ЧП обвинили трёх сотрудников компании «ГАЗЭКС» – Александра Алимова, Максима Гривского и Александру Ерыкину, а также Елену Сербинову – хозяйку квартиры, где, по версии следствия, произошла утечка газа. Если бы не обвинение, Сербинова могла бы быть потерпевшей по делу – взрыв унёс жизнь её 12-летней дочери. Они вину не признают.
Первое заседание по делу состоялось 1 апреля 2026 года. С этого момента в суде успели допросить помимо потерпевших девять свидетелей.
Отмечается, что суд исследовал 36 томов письменных материалов дела, в том числе ключевое заключение взрывотехнической экспертизы.
Следующее заседание назначили на 1 июня в 10.30. Мероприятие для возрастной категории 18+
Напомним, трагедия произошла 1 августа 2024 года. Из-за взрыва дом частично обрушился. В результате погибло 11 человек, из которых шестеро были детьми. Также пострадало 12 человек. В ЧП обвинили трёх сотрудников компании «ГАЗЭКС» – Александра Алимова, Максима Гривского и Александру Ерыкину, а также Елену Сербинову – хозяйку квартиры, где, по версии следствия, произошла утечка газа. Если бы не обвинение, Сербинова могла бы быть потерпевшей по делу – взрыв унёс жизнь её 12-летней дочери. Они вину не признают.
Первое заседание по делу состоялось 1 апреля 2026 года. С этого момента в суде успели допросить помимо потерпевших девять свидетелей.
«Среди последних – пять сотрудников АО «ГАЗЭКС» и анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф. Особый статус у одной из потерпевших: она одновременно является свидетелем. Как собственница квартиры во взорвавшемся доме она признана потерпевшей, а как фельдшер скорой помощи, участвовавшая в спасении пострадавших, – свидетелем. Также допрошен медбрат»,
– рассказали в пресс-службе суда.
Отмечается, что суд исследовал 36 томов письменных материалов дела, в том числе ключевое заключение взрывотехнической экспертизы.
Следующее заседание назначили на 1 июня в 10.30. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию