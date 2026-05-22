В каждом втором ДТП сотрудники свердловской ГИБДД отмечают проблему с состоянием дорог

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За первые четыре месяца 2026 года главное управление ГИБДД по Свердловской области зарегистрировало 64 ДТП с погибшими – столько же, сколько год назад, сообщил главный госавтоинспектор региона Алексей Спиридонов на заседании правительственной комиссии.При этом общее число автомобильных аварий сократилось на 17%, и происшествий с ранеными – на 16%. ДТП с участием детей стало на 11% меньше, из них по собственной неосторожности несовершеннолетних — на 28%. В то же время каждая вторая авария с детьми – наезд на пешехода, каждая третья – с ребёнком-пассажиром.Отдельно Спиридонов отметил, что инспекторы фиксируют недостатки эксплуатационного состояния дорог в каждом втором ДТП – 345 аварий, в которых погибли 46 человек. Среди факторов, влияющих на аварийность, он назвал отсутствие горизонтальной разметки (150 ДТП) и дефицит искусственных дорожных неровностей. По его словам, для стабилизации обстановки необходимо оборудовать не менее двух тысяч таких неровностей, тогда как на этот год запланировано лишь 300.