Возрастное ограничение 18+

В каждом втором ДТП сотрудники свердловской ГИБДД отмечают проблему с состоянием дорог

15.21 Среда, 27 мая 2026
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
За первые четыре месяца 2026 года главное управление ГИБДД по Свердловской области зарегистрировало 64 ДТП с погибшими – столько же, сколько год назад, сообщил главный госавтоинспектор региона Алексей Спиридонов на заседании правительственной комиссии.

При этом общее число автомобильных аварий сократилось на 17%, и происшествий с ранеными – на 16%. ДТП с участием детей стало на 11% меньше, из них по собственной неосторожности несовершеннолетних — на 28%. В то же время каждая вторая авария с детьми – наезд на пешехода, каждая третья – с ребёнком-пассажиром.

Отдельно Спиридонов отметил, что инспекторы фиксируют недостатки эксплуатационного состояния дорог в каждом втором ДТП – 345 аварий, в которых погибли 46 человек. Среди факторов, влияющих на аварийность, он назвал отсутствие горизонтальной разметки (150 ДТП) и дефицит искусственных дорожных неровностей. По его словам, для стабилизации обстановки необходимо оборудовать не менее двух тысяч таких неровностей, тогда как на этот год запланировано лишь 300.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Два ДТП с участием детей зарегистрировала ГИБДД Екатеринбурга 21 мая
22 мая 2026
70 нарушителей за два часа выявили полицейские во время рейда в центре Екатеринбурга
21 мая 2026
Почти на 60% выросли поставки нектаринов на Урал
18 мая 2026
Свердловское СФР перечислило более 3,24 млрд рублей работающим родителям с начала года
27 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Генпрокуратура подала иск о национализации очередной группы активов Бикова и Боброва

В числе ответчиков — депутаты-единороссы, третьих лиц — компании из Ставрополья
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:23 Покупатели авто предпочитают общаться с профессиональными продавцами в чатах
15:21 В каждом втором ДТП сотрудники свердловской ГИБДД отмечают проблему с состоянием дорог
14:32 Первоуральский суд приступил к делу о стрельбе в Билимбае
13:40 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 32 гектаров
13:32 Самыми привлекательными отраслями для инвестиций екатеринбуржцы считают финтех и IT
12:48 Годовая инфляция в Свердловской области замедлилась на 0,37%
12:04 Крупный пожар уничтожил два дома в Первоуральске
11:14 В Екатеринбурге собственника квартиры под аренду обязали избавиться от тараканов в жилище
10:51 В Первоуральске с 23 мая ищут 14-летнего мальчика
10:11 Забившему насмерть незнакомца на улице первоуральцу продлили арест
09:43 Свердловское СФР перечислило более 3,24 млрд рублей работающим родителям с начала года
09:09 Из-за рухнувшей кровли в Асбесте возбудили уголовное дело
21:00 Двор-музей «Республика Лодыгина» приглашает на экскурсию и субботник
20:26 Детская потасовка в Реже привела к перелому и судебному разбирательству
19:47 Меняется расписание следующих между Верхней и Нижней Салдой электричек
19:37 В дни Курбан-байрама возле мечетей Свердловской области будут дежурить экипажи ДПС
19:11 Рынок труда на Урале уходит в гибкую занятость и ИИ-компетенции
19:03 «Добрый Екатеринбург» закончится вместе с весной «Мохнатым выпускным»
17:38 Экс-директор института физкультуры УрФУ освобождается по УДО
17:32 Хоккеисты «Автомобилиста» поздравили выпускников гимназии № 212 с последним звонком
17:13 Федеральные трассы смогут строить при участии региональных бюджетов
17:03 Два подряда на благоустройство на 900 млн рублей в Екатеринбурге достались компании консула ЮАР
16:36 В Полевском завершают строительство дома на 90 квартир для детей-сирот
15:27 Грузоперевозки стали главной отраслью бизнеса на Урале
15:24 Екатеринбургу не хватает ещё 104 тысяч голосов для федеральных средств на благоустройство
15:12 В России запустили сервис, с помощью которого можно сравнить свою зарплату с рыночной
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
15:23 Покупатели авто предпочитают общаться с профессиональными продавцами в чатах
15:21 В каждом втором ДТП сотрудники свердловской ГИБДД отмечают проблему с состоянием дорог
14:32 Первоуральский суд приступил к делу о стрельбе в Билимбае
13:40 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 32 гектаров
13:32 Самыми привлекательными отраслями для инвестиций екатеринбуржцы считают финтех и IT
12:48 Годовая инфляция в Свердловской области замедлилась на 0,37%
12:04 Крупный пожар уничтожил два дома в Первоуральске
11:14 В Екатеринбурге собственника квартиры под аренду обязали избавиться от тараканов в жилище
10:51 В Первоуральске с 23 мая ищут 14-летнего мальчика
10:11 Забившему насмерть незнакомца на улице первоуральцу продлили арест
09:43 Свердловское СФР перечислило более 3,24 млрд рублей работающим родителям с начала года
09:09 Из-за рухнувшей кровли в Асбесте возбудили уголовное дело
21:00 Двор-музей «Республика Лодыгина» приглашает на экскурсию и субботник
20:26 Детская потасовка в Реже привела к перелому и судебному разбирательству
19:47 Меняется расписание следующих между Верхней и Нижней Салдой электричек
19:37 В дни Курбан-байрама возле мечетей Свердловской области будут дежурить экипажи ДПС
19:11 Рынок труда на Урале уходит в гибкую занятость и ИИ-компетенции
19:03 «Добрый Екатеринбург» закончится вместе с весной «Мохнатым выпускным»
17:38 Экс-директор института физкультуры УрФУ освобождается по УДО
17:32 Хоккеисты «Автомобилиста» поздравили выпускников гимназии № 212 с последним звонком
17:13 Федеральные трассы смогут строить при участии региональных бюджетов
17:03 Два подряда на благоустройство на 900 млн рублей в Екатеринбурге достались компании консула ЮАР
16:36 В Полевском завершают строительство дома на 90 квартир для детей-сирот
15:27 Грузоперевозки стали главной отраслью бизнеса на Урале
15:24 Екатеринбургу не хватает ещё 104 тысяч голосов для федеральных средств на благоустройство
15:12 В России запустили сервис, с помощью которого можно сравнить свою зарплату с рыночной
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK