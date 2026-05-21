После наезда на девушку неизвестным на электросамокате в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
После случая с наездом неизвестного на электросамокате на 17‑летнюю девушку возле дома № 104 на улице Малышева в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело.
Напомним, неизвестный сбил девушку и уехал. В результате происшествия ей потребовалась госпитализация. Сейчас самокатчика ищут.
Ситуацией также заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он запросил у руководителя областного СК Богдана Францишко доклад о ходе расследования.
«По данному факту следственными органами СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»,
– говорится в сообщении Следком.
