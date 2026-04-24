Возрастное ограничение 18+
После сообщений в СМИ против екатеринбургского «рехаба» возбудили уголовное дело
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге против частной клиники в Чкаловском районе, специализирующейся на лечении наркомании и алкоголизма, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы, совершённое группой лиц»).
В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация в СМИ, опубликованная накануне. Известно, что правоохранители уже провели обыски и допросили свидетелей с потерпевшими. Сейчас специалисты изучают документы и ждут результаты назначенных по этому делу экспертиз.
По словам пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, в учреждении добровольно, но на платной основе лечатся 25 человек, среди которых жители Волгоградской, Свердловской и Московской областей, а также Пермского края. Несовершеннолетних в «рехабе» не нашли.
«Никто из них не числится без вести пропавшим или в розыске за различные преступления. Информация некоторых "пабликов" о том, что пациенты якобы совершили побег, не соответствует действительности. Работа по установлению более точных и подробных обстоятельств функционирования "рехаба" продолжается»,
– отметил полковник Горелых.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
