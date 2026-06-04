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Мэрия Екатеринбурга остановила масштабный проект по очистке озера Здохня
Подрядчика ФАС после жалоб мэрии вносит в реестр недобросовестных
Фото: Вячеслав Бухаров (CC BY-SA 4.0)
Администрация Екатеринбурга остановила разработку проекта по очистке озера Здохня – а подрядчика, его выполнявшего, вносят в реестр недобросовестных поставщиков.
Информация о расторжении контракта на разработку проекта ликвидации накопленного вреда окружающей среде на озере Здохня появилась в карточке закупки 4 июня 2026 года. При этом само решение датировано 15 мая 2026 года. Заказчиком работ выступала администрация Екатеринбурга, подрядчиком – самарское ООО «ЕвроГеоПроект». Контракт был заключён за 26,96 млн рублей (при том, что начальная цена аукциона была 41,47 млн).
Контракт был расторгнут по решению мэрии в одностороннем порядке. В официальном решении, опубликованном в карточке госзакупки, причиной названы систематические нарушения условий контракта и ненадлежащее исполнение обязательств. В частности, в решении говорится, что подрядчик неоднократно получал отрицательные заключения государственной экологической экспертизы на представленную и доработанную проектную документацию.
Администрация также указала, что подрядчику несколько раз направлялись требования об устранении нарушений и замечаний, а также предоставлялось достаточное время для приведения документации в соответствие с требованиями законодательства. Однако, как следует из решения, нарушения устранены не были, а результат выполненных работ «не может быть использован по назначению» – для последующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде на озере.
Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» сообщил, что ФАС признала все претензии к «ЕвроГеоПроекту» обоснованными, а компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков на максимальный срок. На момент публикации новости, однако, официальная запись по ООО «ЕвроГеоПроект» в реестре недобросовестных поставщиков ЕИС Вечерними ведомостями не обнаружена.
В апреле этого года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов убрал из обновлённой муниципальной экологической программы финансирование ликвидации накопленного вреда на озере Здохня. Это связано с тем, что, пока «ЕвроГеоПроект» выполнял контракт, произошли существенные изменения в федеральном законодательстве — теперь муниципалитеты не вправе за счёт местного бюджета очищать водные объекты, которые не находятся в муниципальной собственности, если такие полномочия им специально не переданы с финансированием. Возложение такой регулярной очистки на муниципалитет возможно только при передаче полномочий федеральным или региональным законом и при передаче необходимых материальных и финансовых средств.
Мэрия Екатеринбурга — не единственный заказчик, у которого были претензии к ООО «ЕвроГеоПроект» — ранее в реестр недобросовестных его пытались внести власти ЯНАО.
В 2023 году «ЕвроГеоПроект» также претендовал на госконтракты по очистке Верхне-Макаровского и Волчихинского водохранилищ — двух ключевых водоёмов в системе водоснабжения Екатеринбурга.
Вопрос с очисткой озера Здохня стоит на повестке дня уже несколько десятилетий. Оно сильно заилено из-за расположенного рядом шламонакопителя-отстойника городского «Водоканала», построенного в 1970-е годы. В 2012 году сообщалось, что в озеро было сброшено в общей сложности около 800 тысяч тонн вредного шлама, в результате концентрация вредных веществ оказалась превышена не только в Здохне, но и в Верх-Исетском пруду, с которым оно периодически соединяется протоками. ПДК по ряду веществ были превышены в сотни раз: так, показатели по алюминию были превышены в 320 раз, чуть меньше — по железу и нефтепродуктам.
26,96 млн рублей — в эту сумму оценивалась лишь разработка проекта (подрядчику было выплачено 18 млн, и мэрия теперь требует их вернуть), сами же работы по очистке в 2023 году оценивались в 800 миллионов рублей. Теперь реализация этих планов отложена на неопределённый срок. Мероприятие для возрастной категории 18+
Информация о расторжении контракта на разработку проекта ликвидации накопленного вреда окружающей среде на озере Здохня появилась в карточке закупки 4 июня 2026 года. При этом само решение датировано 15 мая 2026 года. Заказчиком работ выступала администрация Екатеринбурга, подрядчиком – самарское ООО «ЕвроГеоПроект». Контракт был заключён за 26,96 млн рублей (при том, что начальная цена аукциона была 41,47 млн).
Контракт был расторгнут по решению мэрии в одностороннем порядке. В официальном решении, опубликованном в карточке госзакупки, причиной названы систематические нарушения условий контракта и ненадлежащее исполнение обязательств. В частности, в решении говорится, что подрядчик неоднократно получал отрицательные заключения государственной экологической экспертизы на представленную и доработанную проектную документацию.
Администрация также указала, что подрядчику несколько раз направлялись требования об устранении нарушений и замечаний, а также предоставлялось достаточное время для приведения документации в соответствие с требованиями законодательства. Однако, как следует из решения, нарушения устранены не были, а результат выполненных работ «не может быть использован по назначению» – для последующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде на озере.
Фрагмент решения об одностороннем отказе от исполнения контракта
Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» сообщил, что ФАС признала все претензии к «ЕвроГеоПроекту» обоснованными, а компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков на максимальный срок. На момент публикации новости, однако, официальная запись по ООО «ЕвроГеоПроект» в реестре недобросовестных поставщиков ЕИС Вечерними ведомостями не обнаружена.
В апреле этого года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов убрал из обновлённой муниципальной экологической программы финансирование ликвидации накопленного вреда на озере Здохня. Это связано с тем, что, пока «ЕвроГеоПроект» выполнял контракт, произошли существенные изменения в федеральном законодательстве — теперь муниципалитеты не вправе за счёт местного бюджета очищать водные объекты, которые не находятся в муниципальной собственности, если такие полномочия им специально не переданы с финансированием. Возложение такой регулярной очистки на муниципалитет возможно только при передаче полномочий федеральным или региональным законом и при передаче необходимых материальных и финансовых средств.
Мэрия Екатеринбурга — не единственный заказчик, у которого были претензии к ООО «ЕвроГеоПроект» — ранее в реестр недобросовестных его пытались внести власти ЯНАО.
В 2023 году «ЕвроГеоПроект» также претендовал на госконтракты по очистке Верхне-Макаровского и Волчихинского водохранилищ — двух ключевых водоёмов в системе водоснабжения Екатеринбурга.
Вопрос с очисткой озера Здохня стоит на повестке дня уже несколько десятилетий. Оно сильно заилено из-за расположенного рядом шламонакопителя-отстойника городского «Водоканала», построенного в 1970-е годы. В 2012 году сообщалось, что в озеро было сброшено в общей сложности около 800 тысяч тонн вредного шлама, в результате концентрация вредных веществ оказалась превышена не только в Здохне, но и в Верх-Исетском пруду, с которым оно периодически соединяется протоками. ПДК по ряду веществ были превышены в сотни раз: так, показатели по алюминию были превышены в 320 раз, чуть меньше — по железу и нефтепродуктам.
26,96 млн рублей — в эту сумму оценивалась лишь разработка проекта (подрядчику было выплачено 18 млн, и мэрия теперь требует их вернуть), сами же работы по очистке в 2023 году оценивались в 800 миллионов рублей. Теперь реализация этих планов отложена на неопределённый срок. Мероприятие для возрастной категории 18+
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