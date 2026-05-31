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СК России проверит доклад по делу о гибели пенсионерки из Богдановича после избиения у себя дома
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по делу о покушении на убийство пенсионерки из Богдановича. Речь идёт о расследовании обстоятельств причинения телесных повреждений женщине, которая впоследствии скончалась.
По данным ведомства, в публичном пространстве появилось обращение родственников погибшей ветерана труда к главе СК России. Они выражают несогласие с ходом расследования, результатами судебно-медицинских экспертиз и утверждают, что следственные действия неоднократно затягивались, а часть доказательств не получила должной правовой оценки.
В региональном управлении СК России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ, покушение на убийство. Следователи также направили ходатайство о передаче материалов из органов внутренних дел в своё производство.
Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад «о ходе расследования уголовного дела, решении надзорного органа по вопросу передачи уголовного дела, а также о доводах, изложенных в обращении и публикациях в средствах массовой информации».
Об инциденте писало издание Е1, 1 января 2025 года в Богдановиче 90-летнюю ветерана труда несколько дней избивали в собственном доме. В публикации сообщается, что перед смертью женщина рассказала о причастности снохи. Также говорится, что конфликт возник после просьбы вести себя тише в новогодние праздники. Впоследствии были зафиксированы телесные повреждения средней тяжести, однако спустя несколько дней пострадавшая скончалась. 8 марта дознаватели ОМВД «Богдановичский» возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), а 4 мая приостановили его расследование. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным ведомства, в публичном пространстве появилось обращение родственников погибшей ветерана труда к главе СК России. Они выражают несогласие с ходом расследования, результатами судебно-медицинских экспертиз и утверждают, что следственные действия неоднократно затягивались, а часть доказательств не получила должной правовой оценки.
В региональном управлении СК России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ, покушение на убийство. Следователи также направили ходатайство о передаче материалов из органов внутренних дел в своё производство.
Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад «о ходе расследования уголовного дела, решении надзорного органа по вопросу передачи уголовного дела, а также о доводах, изложенных в обращении и публикациях в средствах массовой информации».
Об инциденте писало издание Е1, 1 января 2025 года в Богдановиче 90-летнюю ветерана труда несколько дней избивали в собственном доме. В публикации сообщается, что перед смертью женщина рассказала о причастности снохи. Также говорится, что конфликт возник после просьбы вести себя тише в новогодние праздники. Впоследствии были зафиксированы телесные повреждения средней тяжести, однако спустя несколько дней пострадавшая скончалась. 8 марта дознаватели ОМВД «Богдановичский» возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), а 4 мая приостановили его расследование. Мероприятие для возрастной категории 18+
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