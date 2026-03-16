Возрастное ограничение 18+
В Лесном за кражу товаров будут судить сотрудницу ПВЗ
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Лесном за кражу товаров крупного маркетплейса будут судить 42-летнюю жительницу Пермского края.
По версии следствия, женщина через аккаунт сына заказывала товары в пункт выдачи заказов (ПВЗ), где работала по гражданско-правовому договору, и оформляла отказы. Сами товары она не возвращала на склад, а оставляла себе, отмечая их статусом «внескладская подготовка к отгрузке», чтобы не вызывать вопросов. Однако они в итоге всё равно возникли.
Согласно материалам дела, это продолжалось с июля по октябрь 2024 года. Таким образом женщина похитила более 300 товаров на 289 тысяч рублей.
Свою вину она признала в полном объёме, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Свою вину она признала в полном объёме, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию