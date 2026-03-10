При поддержке горняков в Кушве открылся современный зал бокса





– сказал Юрий Мурзаев. «Более того, сегодня в распоряжении кушвинских боксёров есть всё необходимое снаряжение, включая шлемы, перчатки, другие специализированные средства защиты, а также профессиональный боксёрский ринг. Уверен, юные спортсмены по достоинству оценят новое современное пространство»,





– подчеркнул Александр Данилкин. «Мы понимаем значимость спорта и здорового образа жизни для формирования будущего поколения. Ориентируясь на долгосрочные планы развития, наше предприятие стремится создать комфортные условия для жизни и занятия спортом. Это инвестиции в будущее, создание условий для оттачивания мастерства юных спортсменов, укрепления здоровья молодёжи и воспитания характера. А ещё это возможность подготовки кушвинских боксёров к соревнованиям самого разного уровня. И этот уровень они обязательно покажут»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Уральские горняки поспособствовали открытию современного зала для бокса в Кушве. Для спортивных занятий выбрали пустующее помещение в центре города. Зал торжественно открыла 16‑летняя кандидатка в мастера спорта по боксу Зинаида Романова.Открытие зала стало возможным благодаря финансовой поддержке АО «Святогор», филиал которого присутствует в Кушве. Предприятие профинансировало ремонт помещения площадью более 340 квадратных метров, рассказал глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.Сообщается, что в ходе ремонта строители практически с нуля возвели новый спортивный объект, оборудовав в его стенах сразу два зала – для занятий боксом и тренажёрный. Для этого в цокольном помещении сделали полную перепланировку, поменяли системы освещения и отопления, установили окна и двери, для юных спортсменов оборудовали душевые и туалетные кабинки, оснастили раздевалками. Также в помещении обновили интерьер.По словам заместителя директора по персоналу и общим вопросам АО «Святогор» Юрия Мурзаева, сейчас этот объект полностью соответствует федеральному стандарту спортивной подготовки по боксу.Главный инженер филиала «Волковский ГОК» АО «Святогор» Александр Данилкин назвал открытие нового спортивного объекта в Кушве важной частью социальной программы предприятия.Мероприятие для возрастной категории 18+