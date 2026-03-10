При поддержке горняков в Кушве открылся современный зал бокса
Фото предоставил АО «Святогор»
Уральские горняки поспособствовали открытию современного зала для бокса в Кушве. Для спортивных занятий выбрали пустующее помещение в центре города. Зал торжественно открыла 16‑летняя кандидатка в мастера спорта по боксу Зинаида Романова.
Открытие зала стало возможным благодаря финансовой поддержке АО «Святогор», филиал которого присутствует в Кушве. Предприятие профинансировало ремонт помещения площадью более 340 квадратных метров, рассказал глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.
Сообщается, что в ходе ремонта строители практически с нуля возвели новый спортивный объект, оборудовав в его стенах сразу два зала – для занятий боксом и тренажёрный. Для этого в цокольном помещении сделали полную перепланировку, поменяли системы освещения и отопления, установили окна и двери, для юных спортсменов оборудовали душевые и туалетные кабинки, оснастили раздевалками. Также в помещении обновили интерьер.
По словам заместителя директора по персоналу и общим вопросам АО «Святогор» Юрия Мурзаева, сейчас этот объект полностью соответствует федеральному стандарту спортивной подготовки по боксу.
Главный инженер филиала «Волковский ГОК» АО «Святогор» Александр Данилкин назвал открытие нового спортивного объекта в Кушве важной частью социальной программы предприятия.
Открытие зала стало возможным благодаря финансовой поддержке АО «Святогор», филиал которого присутствует в Кушве. Предприятие профинансировало ремонт помещения площадью более 340 квадратных метров, рассказал глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.
Сообщается, что в ходе ремонта строители практически с нуля возвели новый спортивный объект, оборудовав в его стенах сразу два зала – для занятий боксом и тренажёрный. Для этого в цокольном помещении сделали полную перепланировку, поменяли системы освещения и отопления, установили окна и двери, для юных спортсменов оборудовали душевые и туалетные кабинки, оснастили раздевалками. Также в помещении обновили интерьер.
По словам заместителя директора по персоналу и общим вопросам АО «Святогор» Юрия Мурзаева, сейчас этот объект полностью соответствует федеральному стандарту спортивной подготовки по боксу.
«Более того, сегодня в распоряжении кушвинских боксёров есть всё необходимое снаряжение, включая шлемы, перчатки, другие специализированные средства защиты, а также профессиональный боксёрский ринг. Уверен, юные спортсмены по достоинству оценят новое современное пространство»,
– сказал Юрий Мурзаев.
Главный инженер филиала «Волковский ГОК» АО «Святогор» Александр Данилкин назвал открытие нового спортивного объекта в Кушве важной частью социальной программы предприятия.
«Мы понимаем значимость спорта и здорового образа жизни для формирования будущего поколения. Ориентируясь на долгосрочные планы развития, наше предприятие стремится создать комфортные условия для жизни и занятия спортом. Это инвестиции в будущее, создание условий для оттачивания мастерства юных спортсменов, укрепления здоровья молодёжи и воспитания характера. А ещё это возможность подготовки кушвинских боксёров к соревнованиям самого разного уровня. И этот уровень они обязательно покажут»,
– подчеркнул Александр Данилкин.
В селе Косулино открылся новый детский сад
10 марта 2026
10 марта 2026