СК сообщил о завершении расследования убийства в Нижнем Тагиле в сентябре 2000 года
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет сообщил о завершении расследования разбойного нападения с убийством в Нижнем Тагиле в ночь на 26 сентября 2000 года.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, фигурантом дела стал местный житель 1978 года рождения. По версии следствия, в ту ночь он, будучи пьяным, убил женщину, работавшую в киоске на привокзальной площади, и украл 15 блоков сигарет на 6 тысяч рублей.
Сообщается, что по делу прошлых лет провели тщательный анализ и дополнительные следственно-оперативные мероприятия, чтобы установить фигуранта.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, фигурантом дела стал местный житель 1978 года рождения. По версии следствия, в ту ночь он, будучи пьяным, убил женщину, работавшую в киоске на привокзальной площади, и украл 15 блоков сигарет на 6 тысяч рублей.
Сообщается, что по делу прошлых лет провели тщательный анализ и дополнительные следственно-оперативные мероприятия, чтобы установить фигуранта.
«По уголовному делу осуществлены осмотры места происшествия, предметов, допросы свидетелей и обвиняемого, проведены судебно-медицинские и психолого-психиатрическая экспертизы. По итогам расследования уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,
– сказали в СК.
