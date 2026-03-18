В полиции поделились подробностями убийства в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбуржец, обвиняемый в убийстве брата, пытался наложить на себя руки. Как сообщил Вечерним ведомостям пресс‑секретарь областного главка МВД Валерий Горелых, несмотря на сложные отношения между братьями, мужчина не смог принять смерть родного человека.
Он также сообщил, что обвиняемого разыскали и задержали оперуполномоченные уголовного розыска ОП‑1 УМВД по Екатеринбургу. Мужчина сопротивляться не стал и сдался полиции, когда его нашли.
Напомним, по версии следствия, погибший скончался от ударов тупым предметом по голове. Его тело обнаружила мама.
«Подозреваемый, вероятно, болезненно перенёс случившееся и даже пытался причинить вред себе, но от явной гибели его спасли прохожие, которые вызвали для него бригаду "неотложки"»,
– рассказал полковник Горелых.
18 марта 2026
