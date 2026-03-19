Россельхознадзор уличил свердловского предпринимателя в порче сельхозземель
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Россельхознадзор требует от индивидуального предпринимателя, владеющего земельным участком сельхозназначения площадью 10 гектаров в Невьянском районе, вернуть плодородие почвы и убрать сорняки.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, при проверке участка специалисты обнаружили на небольшой его части (701 квадратный метр) следы грубой земляной работы, в ходе которой верхний плодородный слой почвы был смешан с нижним.
Остальная часть была участка покрыта сорной растительностью.
Накануне, 18 марта, Россельхознадзор направил собственнику предписание об устранении нарушений в связи с использованием сельхозземель не по целевому назначению.
«Лабораторные исследования подтвердили существенное снижение плодородия почвы: кислотность снизилась на 17,3 %, щелочность – на 13 %, содержание органического вещества – на 41,9 %, обменного калия – на 40,3 %»,
– рассказали в ведомстве.
