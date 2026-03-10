Итогами прошлой недели поделилась Свердловская госавтоинспекция

С 9 по 15 марта на территории Свердловской области пресечено порядка 80 тысяч нарушений правил дорожного движения. Такую внушительную цифру обозначила региональная Госавтоинспекция, подводя итоги прошлой недели.

Печалят и другие цифры статистики. Из транспортного потока пришлось отстранить более 500 водителей, которые представляли реальную угрозу для окружающих. Среди задержанных 180 человек управляли автомобилями в состоянии опьянения. Ещё 332 водителя либо вовсе не имели прав, либо были лишены права управления ранее. На специализированные стоянки отправились 383 машины.

Технические средства контроля зафиксировали почти 50 тысяч превышений скоростного режима. Ещё 10 тысяч нарушений касались несоблюдения правил остановки и стоянки. Кроме того, к административной ответственности привлекли более тысячи пешеходов, пренебрегших правилами безопасности.

Всего за неделю зарегистрировано 938 дорожно-транспортных происшествий. Наибольшее количество ДТП зафиксировано в Екатеринбурге — 493 случая. В антирейтинге также Нижний Тагил (67 случаев), Сысертский (30) и Белоярский (20) районы. В 27 авариях не обошлось без пострадавших: травмы получили 33 человека, среди которых шестеро детей. Шесть аварий унесли жизни людей.

Основными причинами аварий стали выезд на встречную полосу, несоответствие скорости условиям движения, несоблюдение безопасной дистанции и нарушения при проезде пешеходных переходов. Преобладающие виды ДТП — столкновения (450 случаев), наезды на стоящие автомобили (277) и наезды на препятствия (152).

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
21:24 Осветительные столбы на улицах Екатеринбурга продолжают губить птиц
20:49 Заказчице убийства в Екатеринбурге отменили приговор
20:18 Итогами прошлой недели поделилась Свердловская госавтоинспекция
19:28 Годовалому малышу из Верхней Пышмы спасли жизнь после разрыва аневризмы мозга
18:56 Обвиняемого в убийстве брата екатеринбуржца отправили за решётку
18:31 В Доме Качки вспомнят детство крапивинских мальчишек
18:14 Дожди и сильный ветер ожидаются в Свердловской области
17:49 В Шале вновь судят экс‑полицейского Юрия Золотко
16:56 Жительницу Первоуральска осудили за превышение самообороны
16:42 При поддержке горняков в Кушве открылся современный зал бокса
16:20 В Екатеринбурге обещают отремонтировать дороги к больницам
15:32 15 первых классов откроют в школе №23 в Академическом районе Екатеринбурга
14:36 В полиции поделились подробностями убийства в Екатеринбурге
13:25 Дело осуждённой за убийство Далера опекунши Вероники Наумовой рассмотрит Верховный суд
13:04 За инсценировку ограбления будут судить жителя Нижнего Тагила
12:20 Свердловчанина с более чем 100 штрафами ПДД «поймал» спецбатальон ГИБДД
11:36 Житель Качканара едва не лишился крупной суммы из‑за ошибки с номером
11:01 На 10 миллионов рублей в Верхней Пышме оштрафовали строительную компанию
10:36 Екатеринбуржца обвинили в убийстве родного брата
10:26 Жителя Первоуральска признали виновным в убийстве знакомого после игры в нарды
09:27 На энергоблоке №4 Белоярской АЭС начался плановый ремонт
20:51 За разбой с рецидивом екатеринбуржец получил 5 лет особого режима
20:27 «Медвежонка» на цепи в пригороде Екатеринбурга пытаются спасти от угрозы усыпления
19:36 В ДТП на трассе между Екатеринбургом и Тюменью пострадали дети
19:21 День весеннего равноденствия уютно отметят в Калиновском лесопарке
18:56 Фрида Кало станет героиней арт-лекции в Белинке
