Итогами прошлой недели поделилась Свердловская госавтоинспекция

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С 9 по 15 марта на территории Свердловской области пресечено порядка 80 тысяч нарушений правил дорожного движения. Такую внушительную цифру обозначила региональная Госавтоинспекция, подводя итоги прошлой недели.Печалят и другие цифры статистики. Из транспортного потока пришлось отстранить более 500 водителей, которые представляли реальную угрозу для окружающих. Среди задержанных 180 человек управляли автомобилями в состоянии опьянения. Ещё 332 водителя либо вовсе не имели прав, либо были лишены права управления ранее. На специализированные стоянки отправились 383 машины.Технические средства контроля зафиксировали почти 50 тысяч превышений скоростного режима. Ещё 10 тысяч нарушений касались несоблюдения правил остановки и стоянки. Кроме того, к административной ответственности привлекли более тысячи пешеходов, пренебрегших правилами безопасности.Всего за неделю зарегистрировано 938 дорожно-транспортных происшествий. Наибольшее количество ДТП зафиксировано в Екатеринбурге — 493 случая. В антирейтинге также Нижний Тагил (67 случаев), Сысертский (30) и Белоярский (20) районы. В 27 авариях не обошлось без пострадавших: травмы получили 33 человека, среди которых шестеро детей. Шесть аварий унесли жизни людей.Основными причинами аварий стали выезд на встречную полосу, несоответствие скорости условиям движения, несоблюдение безопасной дистанции и нарушения при проезде пешеходных переходов. Преобладающие виды ДТП — столкновения (450 случаев), наезды на стоящие автомобили (277) и наезды на препятствия (152).