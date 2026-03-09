Житель Качканара едва не лишился крупной суммы из‑за ошибки с номером
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Качканаре суд помог вернуть местному жителю 175 тысяч рублей, которые из‑за ошибки с номером при переводе через СБП поступили на счёт другого человека.
Как рассказали в объединённой пресс‑службе судов Свердловской области, в июле прошлого года мужчина должен был получить перевод от своей сестры, но деньги не дошли до него, потому что его номер был привязан к счёту другого человека.
Ответчиком оказался житель региона, который сам не подозревал, что получил крупную сумму. Банковская карта, на которую поступили деньги, была давно заблокирована.
В этом случае всё завершилось благополучно. Ответчик прибыл в суд и вернул 175 тысяч рублей, которые получил по ошибке, а суд прекратил дело.
«Гражданину пришлось инициировать судебный процесс о взыскании неосновательного обогащения. Судебное разбирательство оказалось непростым. Личность получателя средств была неизвестна. Однако благодаря работе суда удалось установить, кто именно получил ошибочный перевод»,
– рассказали в суде.
«Даже ошибочно поступившие на счет деньги являются чужими, и их невозврат может повлечь судебный иск с начислением процентов за пользование средствами»,
– подчеркнули в пресс-службе.
