СМИ сообщают о покончившей с собой екатеринбурженке после общения с мошенниками
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в Екатеринбурге после общения с мошенниками свела счёты с жизнью пожилая женщина. Её тело нашли вчера, 18 марта, возле высотки на улице Решетникова.
По данным Ura.ru, женщину сначала запугали, вынудив перевести более миллиона рублей, а затем сказали, что она перевела деньги украинской армии. Это стало ясно из предсмертной записки, которую оставила пенсионерка.
Утверждается, что, когда силовики прибыли на место, мошенники ещё продолжали писать на телефон женщины.
Официально трагедию пока не комментировали.
По данным Ura.ru, женщину сначала запугали, вынудив перевести более миллиона рублей, а затем сказали, что она перевела деньги украинской армии. Это стало ясно из предсмертной записки, которую оставила пенсионерка.
Утверждается, что, когда силовики прибыли на место, мошенники ещё продолжали писать на телефон женщины.
Официально трагедию пока не комментировали.
