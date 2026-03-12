СМИ сообщают о покончившей с собой екатеринбурженке после общения с мошенниками

12.38 Четверг, 19 марта 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в Екатеринбурге после общения с мошенниками свела счёты с жизнью пожилая женщина. Её тело нашли вчера, 18 марта, возле высотки на улице Решетникова.

По данным Ura.ru, женщину сначала запугали, вынудив перевести более миллиона рублей, а затем сказали, что она перевела деньги украинской армии. Это стало ясно из предсмертной записки, которую оставила пенсионерка.

Утверждается, что, когда силовики прибыли на место, мошенники ещё продолжали писать на телефон женщины.

Официально трагедию пока не комментировали.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
СМИ сообщают о внезапной смерти молодого учителя престижной гимназии в Екатеринбурге
12 марта 2026
В Асбесте после падения снега и льда с крыш пострадали ребенок и женщина
17 марта 2026
За убийство и покушение на убийство будут судить неадеквата из Нижней Туры
11 марта 2026
У пенсионерки из Нижнего Тагила конфисковали долю в квартире за прописку мигрантов
12 марта 2026

Поставленное год назад под госохрану здание в Екатеринбурге пытаются лишить охранного статуса

Владеющее памятником госучреждение ищет экспертов, готовых дать нужное заключение
15:50 Большинство екатеринбуржцев покупают автозапчасти на сайтах с объявлениями
15:50 Свердловский облсуд отправил женщину в психлечебницу после убийства школьницы в Первоуральске
15:19 За год предложение новостроек Екатеринбурга выросло на 26%
13:59 Суд приостановил работу крупного екатеринбургского ТРЦ «Парк Хаус»
12:38 СМИ сообщают о покончившей с собой екатеринбурженке после общения с мошенниками
12:25 В суд Каменска-Уральского передали дело об избиении уборщицей подростка
12:12 Россельхознадзор уличил свердловского предпринимателя в порче сельхозземель
11:46 В Лесном за кражу товаров будут судить сотрудницу ПВЗ
11:10 Бизнесмена из Екатеринбурга уличил в продаже немаркированных шин
11:00 Житель Туринска обвинён в убийстве подростка в 2006 году
09:59 Россельхознадзор потребовал изъять говяжью печень из Полевского из-за неправдоподобных объёмов
09:29 СК сообщил о завершении расследования убийства в Нижнем Тагиле в сентябре 2000 года
21:24 Осветительные столбы на улицах Екатеринбурга продолжают губить птиц
20:49 Заказчице убийства в Екатеринбурге отменили приговор
20:18 Итогами прошлой недели поделилась Свердловская госавтоинспекция
19:28 Годовалому малышу из Верхней Пышмы спасли жизнь после разрыва аневризмы мозга
18:56 Обвиняемого в убийстве брата екатеринбуржца отправили за решётку
18:31 В Доме Качки вспомнят детство крапивинских мальчишек
18:14 Дожди и сильный ветер ожидаются в Свердловской области
17:49 В Шале вновь судят экс‑полицейского Юрия Золотко
16:56 Жительницу Первоуральска осудили за превышение самообороны
16:42 При поддержке горняков в Кушве открылся современный зал бокса
16:20 В Екатеринбурге обещают отремонтировать дороги к больницам
15:32 15 первых классов откроют в школе №23 в Академическом районе Екатеринбурга
14:36 В полиции поделились подробностями убийства в Екатеринбурге
13:25 Дело осуждённой за убийство Далера опекунши Вероники Наумовой рассмотрит Верховный суд
Все новости
