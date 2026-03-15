Годовалому малышу из Верхней Пышмы спасли жизнь после разрыва аневризмы мозга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге врачи совершили медицинский подвиг, подарив шанс на полноценную жизнь годовалому ребенку из Верхней Пышмы. У малютки был страшный диагноз — разрыв аневризмы сосудов головного мозга.Малыш поступил в Городскую клиническую больницу №40 в тяжелейшем состоянии с диагнозом. Ситуация осложнялась тем, что проводить сложнейшую операцию предстояло пациенту, возраст которого ранее считался критическим для подобных вмешательств. Ранее такие высокотехнологичные операции проводились только детям старше пяти лет и взрослым пациентам. Однако, хирурги больницы приняли решение пойти на такой рискованный, но единственно возможный шаг.Сложность проведения операции при разрыве аневризмы у младенцев заключается, в первую очередь в очень малых размерах сосудов годовалого ребёнка — диаметр их составляет всего один-два миллиметра. В данном случае медики применили щадящий внутрисосудистый метод, отказавшись от травматичной трепанации черепа. Доступ к повреждённому сосуду головного мозга осуществлялся через бедренную артерию — именно этот путь позволил добраться до аневризмы с минимальным вмешательством в организм.Как отмечает интернет-ресурс «Здоровье уральцев», ювелирная работа хирургов велась под контролем современного оборудования, требующего высочайшей квалификации всей бригады. Чтобы ликвидировать угрозу кровоизлияния, опасный участок сосуда перекрыли платиновыми микроспиралями, которые доставили через тончайший катетер. К тому же, объём контрастного вещества, вводимого для визуализации, был сведён к минимуму, чтобы не нагружать почки маленького пациента.Сложнейшая процедура заняла всего 40 минут — это невероятно короткое время для операции такого уровня сложности. После успешного вмешательства ребёнка перевели в Областную детскую клиническую больницу для дальнейшего восстановления. Там маленький пациент прошёл курс реабилитации, включающий лечебную физкультуру, механотерапию и профессиональный массаж. Сейчас самое страшное позади: жизненно важные функции организма ребёнка постепенно приходят в норму, двигательная активность восстанавливается.