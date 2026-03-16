Возрастное ограничение 18+
Свердловчанина с более чем 100 штрафами ПДД «поймал» спецбатальон ГИБДД
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области спецбатальон региональной Госавтоинспекции остановил 27‑летнего водителя, который накопил штрафы по более чем 100 нарушениям ПДД.
Как рассказали Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, сумма неоплаченных штрафов составила 141 тысячу рублей. Нарушителя передали в суд, который выберет для него наказание.
«Санкция данной статьи предусматривает кратное увеличение суммы штрафа, обязательные работы либо административный арест до 15 суток»,
– сообщили в управлении.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Почти 150 водителей-должников оплатили штрафы на месте во время рейда свердловской ГИБДД
16 марта 2026
16 марта 2026
В Туринском районе опрокинулся лесовоз
16 марта 2026
16 марта 2026
СПК оштрафовали за сошедший с путей вагон в Серове
13 марта 2026
13 марта 2026