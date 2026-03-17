Россельхознадзор потребовал изъять говяжью печень из Полевского из-за неправдоподобных объёмов





– сообщили в управлении. «Расчёт возможного количества говяжьей печени от 54 голов скота при среднем весе печени 9 кг показывает, что максимально можно получить 486 килограммов. Однако объём продукции, полученной "Евросмарт", составил 860 килограммов, что указывает на средний вес печени в 16 килограммов, что является неправдоподобным»,





– сообщили в ведомстве. «Данный факт свидетельствует о введении в заблуждение потребителя относительно продукции, которая потенциально не может считаться качественной и безопасной. Управлением Россельхознадзора аннулированы производственные сертификаты на говяжью печень, а также разосланы информационные письма получателям некачественной и небезопасной продукции, которую реализовало ООО "Евросмарт", с требованием изъять её из оборота»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Россельхознадзор аннулировал производственные сертификаты на говяжью печень мясопереработчика из Полевского из-за неправдоподобного объёма продукции, который указал производитель.Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, речь идёт о мясопереработчике ООО «Евросмарт». Производитель закупил у ООО «Русагро» крупный рогатый скот в количестве 54 голов, из переработки которого, согласно документам, получил 860 килограммов печени.Проверка ведомства подтвердила, что «Евросмарт» действительно использовало сырьё «Русагро». Однако информация, которую вносило «Русагро», оказалась недостоверной.Подчёркивается, что это не первая подобная ошибка. Так, в январе 2026 года предприятие произвело 4,2 тонны говяжьей печени с «пищевой добавкой» объёмом 700 литров.