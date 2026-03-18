Обвиняемого в убийстве брата екатеринбуржца отправили за решётку
Фото: Вечерние Ведомости
Жителю Уралмаша, который обвиняется в жестоком убийстве своего младшего брата, избрали меру пресечения. По решению суда он до окончания следствия посидит за решёткой.
О выбранной мере пресечения сообщили в прокуратуре Свердловской области. Ранее уже были опубликованы некоторые подробности этой жуткой истории — между братьями возникла ссора. В разгар семейных «разборок» старший из братьев схватил некий тяжёлый тупой предмет и обрушил его на голову младшему. А увидев, что тот скончался, попытался скрыть следы своего преступления: он поместил останки брата в большой пакет и спрятал его в неизвестном месте, после чего поспешно покинул квартиру. Однако правда вскрылась спустя несколько дней самым трагическим образом. Тело убитого обнаружила их собственная мать, пришедшая в квартиру к сыновьям.
Как полагает следствие, причиной конфликта между родственниками стали личные неприязненные отношения. В ходе судебного заседания в Кировском районном суде прокурор настаивал на самой строгой мере пресечения. Государственный обвинитель подчеркнул, что мужчине инкриминируется совершение особо тяжкого преступления, которое несёт исключительную общественную опасность. Существовали серьёзные опасения, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия, попытаться уничтожить улики или оказать давление на оставшихся членов семьи.
Суд, выслушав доводы следствия и прокурора, согласился с их аргументацией. В итоге и было вынесено постановление заключить обвиняемого под стражу. Убийца проведёт в СИЗО ближайшие два месяца — мера пресечения установлена на срок до 15 мая 2026 года.
