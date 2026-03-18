Жительницу Первоуральска осудили за превышение самообороны
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске вынесли приговор местной жительнице. Суд признал её виновной в убийстве при превышении пределов самообороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ).
Трагедия, о которой идёт речь, произошла в ночь на 4 мая 2025 года в СНТ №57 «Рябинушка» под Первоуральском. Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, во время драки между пьяными мужчинами девушка, также находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, попыталась разнять дерущихся, одним из которых был её сожитель. Согласно материалам дела, после неудачи она схватилась за нож и, чтобы защитить своего друга, ударила его оппонента в спину.
Потерпевшего госпитализировали, но спусти не смогли – 22 мая 2025 года он скончался. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила прямую причинно-следственную связь между действиями девушки и смертью мужчины.
Сообщается, что в суде подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Суд учёл это и в качестве наказания назначил 1 год исправительных работ с удержанием 5% от заработной платы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.
Трагедия, о которой идёт речь, произошла в ночь на 4 мая 2025 года в СНТ №57 «Рябинушка» под Первоуральском. Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, во время драки между пьяными мужчинами девушка, также находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, попыталась разнять дерущихся, одним из которых был её сожитель. Согласно материалам дела, после неудачи она схватилась за нож и, чтобы защитить своего друга, ударила его оппонента в спину.
Потерпевшего госпитализировали, но спусти не смогли – 22 мая 2025 года он скончался. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила прямую причинно-следственную связь между действиями девушки и смертью мужчины.
Сообщается, что в суде подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Суд учёл это и в качестве наказания назначил 1 год исправительных работ с удержанием 5% от заработной платы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
