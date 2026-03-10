Возрастное ограничение 18+
В суд Каменска-Уральского передали дело об избиении уборщицей подростка
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Синарский районный суд Каменска-Уральского поступило уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в избиении девочки-подростка в фастфуд-кафе. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Напомним, инцидент произошёл 8 февраля 2026 года в «Бургер-Кинге» на проспекте Победы.
По версии следствия, подросток сделала замечание женщине, работавшей в кафе уборщицей. Сотрудница заведения ответила девочке оскорблениями, после чего ударила её кулаком в лицо. В результате несовершеннолетняя получила закрытый перелом носа.
Заседание по делу назначили на 30 марта. Поскольку в деле фигурирует ребёнок, его будут рассматривать в закрытом формате.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
