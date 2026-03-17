В Екатеринбурге обещают отремонтировать дороги к больницам

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Мэрия Екатеринбурга обещает отремонтировать дороги на нескольких улицах, ведущих к больницам и клиникам.Как сообщается на официальном городском портале, в 2026 году запланирован ремонт улицы Победы на участке от Индустрии до дома № 99 по улице Бакинских комиссаров, где работают дневной стационар №1 и поликлиника Детской городской больницы №15. Протяжённость участка составит 500 метров, а общая площадь – 16 366 квадратных метров.Также в планах – продолжение ремонта проспекта Космонавтов (теперь от Турбинной до Машиностроителей) и ремонт улицы Московской (от Щорса до Денисова‑Уральского), где располагаются медицинские центры, оказывающие стоматологические, косметологические и диагностические услуги. Протяжённость участков составит 1,37 километра и 37 560 квадратных метров, а также 1,19 километра и 19 400 «квадратов» соответственно.«На всех объектах работ специалисты отремонтируют проезжую часть и тротуары, выправят либо заменят бордюрный камень, обустроят понижения для маломобильных групп населения», – заверили в администрации. Мероприятие для возрастной категории 18+