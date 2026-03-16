Бизнесмена из Екатеринбурга уличил в продаже немаркированных шин
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге суд запретил индивидуальному предпринимателю продавать шины из-за отсутствия маркировки.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, отсутствие обязательной маркировки заметили специалисты московского управления Роспотребнадзора в ГИС МТ (Государственной информационной системе мониторинга). Они обратили внимание, что ИП продал 33 шины с идентичным кодом и 202 шины с незарегистрированными либо некорректными кодами проверки.
Сначала предприниматель получил предостережение, но поскольку он не исправился, ведомство обратилось в суд.
Суд признал доводы истца обоснованными и удовлетворил иск, запретив бизнесмену продавать шины без маркировки. Также с ответчика взыскана госпошлина в размере 6 тысяч рублей.
Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
