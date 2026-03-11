Дело осуждённой за убийство Далера опекунши Вероники Наумовой рассмотрит Верховный суд
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Верховный суд РФ рассмотрит резонансное дело Вероники Наумовой, приговорённой к 24 годам лишения свободы за истязание и убийство шестилетнего мальчика Далера Бобиева.
Напомним, Наумову признали виновной в 61 преступлении:
– в 49 эпизодах незаконного лишения свободы (п.п. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ);
– в 5 эпизодах причинения тяжкого вреда здоровья (п.п. «б», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ);
– в 3 эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление (ч. 4 ст. 150 УК РФ);
– в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ);
– в истязании (п.п. «а», «г», «д», «е», «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ);
– в убийстве малолетнего (п.п. «в», «д», «л» ч.2 ст.105 УК РФ);
– в мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).
От преступлений, предусмотренных статьями 156 и 159.2, Вероника Наумова была освобождена в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, но даже без этого она получила длительный срок: 24 года лишения свободы с последующим ограничением свободы на срок 2 года.
В деле также фигурировал племянник Наумовой – Даниил Егольников. Его признали виновным в 11 преступлениях: в незаконном лишении свободы (п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ) и в истязании (п.п. «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Суд приговорил Егольникова к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск отца Далера к опекунше в размере 1 миллиона рублей.
«Приговор вступил в законную силу 24 ноября 2024. Однако на судебный акт Наумовой была подана кассационная жалоба. Уголовное дело в объёме 33 тома вместе с жалобой направлено в Верховный Суд»,
– сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
