В Шале вновь судят экс‑полицейского Юрия Золотко
Фото: Шалинский районный суд
Шалинский районный суд вновь рассматривает уголовное дело бывшего участкового Юрия Золотко, который в 2023 году заявил об укрывательстве трёх трупов по приказу начальства.
Напомним, в апреле 2025 года Шалинский районный суд признал бывшего полицейского виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к 4 годам лишения свободы. Этим же приговором Золотко был оправдан по другим эпизодам превышения полномочий. Всего упоминалось четыре эпизода.
Приговор обжаловали обе стороны. Областной суд оставил его без изменений по существу, но отменил арест, наложенный на имущество.
Сообщається, що кримінальна справа знаходиться у провадженні судді Наталії Ошуркової.
«В апреле 2025 года по вменяемым преступлениям Золотко был оправдан судом. Приговор был оставлен в силе Свердловским областным судом, но по итогам кассационного рассмотрения Седьмой кассационный суд общей юрисдикции уголовное дело в данной части передал на новое судебное рассмотрение»,
– сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Сообщается, что уголовное дело находится в производстве судьи Натальи Ошурковой.
Дело осуждённой за убийство Далера опекунши Вероники Наумовой рассмотрит Верховный суд
18 марта 2026
18 марта 2026