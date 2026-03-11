Возрастное ограничение 18+

В Шале вновь судят экс‑полицейского Юрия Золотко

17.49 Среда, 18 марта 2026
Фото: Шалинский районный суд
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Шалинский районный суд вновь рассматривает уголовное дело бывшего участкового Юрия Золотко, который в 2023 году заявил об укрывательстве трёх трупов по приказу начальства.

Напомним, в апреле 2025 года Шалинский районный суд признал бывшего полицейского виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к 4 годам лишения свободы. Этим же приговором Золотко был оправдан по другим эпизодам превышения полномочий. Всего упоминалось четыре эпизода.

Приговор обжаловали обе стороны. Областной суд оставил его без изменений по существу, но отменил арест, наложенный на имущество.

«В апреле 2025 года по вменяемым преступлениям Золотко был оправдан судом. Приговор был оставлен в силе Свердловским областным судом, но по итогам кассационного рассмотрения Седьмой кассационный суд общей юрисдикции уголовное дело в данной части передал на новое судебное рассмотрение»,

– сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.


Сообщается, что уголовное дело находится в производстве судьи Натальи Ошурковой.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:14 Дожди и сильный ветер ожидаются в Свердловской области
17:49 В Шале вновь судят экс‑полицейского Юрия Золотко
16:56 Жительницу Первоуральска осудили за превышение самообороны
16:42 При поддержке горняков в Кушве открылся современный зал бокса
16:20 В Екатеринбурге обещают отремонтировать дороги к больницам
15:32 15 первых классов откроют в школе №23 в Академическом районе Екатеринбурга
14:36 В полиции поделились подробностями убийства в Екатеринбурге
13:25 Дело осуждённой за убийство Далера опекунши Вероники Наумовой рассмотрит Верховный суд
13:04 За инсценировку ограбления будут судить жителя Нижнего Тагила
12:20 Свердловчанина с более чем 100 штрафами ПДД «поймал» спецбатальон ГИБДД
11:36 Житель Качканара едва не лишился крупной суммы из‑за ошибки с номером
11:01 На 10 миллионов рублей в Верхней Пышме оштрафовали строительную компанию
10:36 Екатеринбуржца обвинили в убийстве родного брата
10:26 Жителя Первоуральска признали виновным в убийстве знакомого после игры в нарды
09:27 На энергоблоке №4 Белоярской АЭС начался плановый ремонт
20:51 За разбой с рецидивом екатеринбуржец получил 5 лет особого режима
20:27 «Медвежонка» на цепи в пригороде Екатеринбурга пытаются спасти от угрозы усыпления
19:36 В ДТП на трассе между Екатеринбургом и Тюменью пострадали дети
19:21 День весеннего равноденствия уютно отметят в Калиновском лесопарке
18:56 Фрида Кало станет героиней арт-лекции в Белинке
18:05 Совместный проект Минэкономразвития и Авито «ПредприниМАМА» ждут в регионах
17:36 В Свердловской области заболеваемость простудами пошла на спад
17:08 В Екатеринбурге на два месяца ограничат движение по переулку Сосновому
16:33 Бывшее здание екатеринбургской тюрьмы постройки XVIII века государство продаёт почти за 200 миллионов рублей
16:17 Оправдательный приговор екатеринбургскому мундепу Чачину отменили после представления прокуратуры
16:00 Мэрия выдала разрешение на строительство гостиницы у Царского моста в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK