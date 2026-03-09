Осветительные столбы на улицах Екатеринбурга продолжают губить птиц
Фото: ЗооСпас / vk.com/zoo_spas_ekb
Определённого типа столбы, которые используются в Екатеринбурге для крепления осветительных фонарей, становятся смертельными ловушками для пернатых. Птицы застревают в них и выбраться сами не могут.
Речь идёт о столбах в виде буквы «У» — так называемых «двухрожковых опорах». Место разветвления этих самых «рожков» и представляет особую опасность для птиц — они садятся на металлическую трубку, соскальзывают в узкую «расщелину» и застревают там так прочно, что никакими стараниями выбраться уже не могут.
С этой проблемой особенно часто сталкивается Евгений Зенков, основатель службы «ЗооСпас» в Екатеринбурге. Его неоднократно вызывали вытаскивать попавших в осветительную «западню» ворон, галок, голубей. Зачастую помощь приходит к птицам слишком поздно.
Последний такой вызов «ЗооСпас» получил на прошлой неделе. Обеспокоенные горожане сообщили о сове, которая застряла в развилке на вершине опоры электропередачи. Прибыв на место, Евгений Зенков издалека разглядел силуэт пернатой на верхушке столба. Однако добраться до птицы оказалось непросто: опора находилась на режимной территории троллейбусного парка. Пришлось обращаться в администрацию предприятия за временным пропуском. К счастью, сотрудники отнеслись с пониманием и пропустили зооспасателя.
Когда Евгений наконец к вершине столба, его ждало разочарование. Сова, к сожалению, уже погибла: птица слишком глубоко провалилась шеей в узкую щель между трубками металлоконструкции и не смогла выбраться самостоятельно. Единственное, что оставалось сделать в этой ситуации, — предотвратить повторение трагедии на этом же столбе. Сняв тельце погибшей птицы, спасатель прочно перекрыл опасную щель.
А ведь таких «птичьих» трагедий легко избежать, если бы производители опор для фонарей внесли небольшие изменения в их конструкцию. В идеале было бы неплохо снабдить «заглушками» и уже установленные по городу двухрожковые опоры.
PS. Как заметили подписчики страницы «ЗооСпаса» в ВК, погибшая на прошлой неделе сова — это длиннохвостая или уральская неясыть. Знатоки местной фауны печалятся — птицы этого вида лишаются привычных мест обитания в дикой природе из-за расширяющихся строек и других видов деятельности человека. Изгнанные из лесов, они пытаются обустроиться в городских условиях, но — как видим — тут их поджидают неожиданные опасности.
