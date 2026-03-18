Житель Туринска обвинён в убийстве подростка в 2006 году
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Туринске в районный суд с утверждённым обвинительным заключением поступило дело против местного жителя 1987 года рождения. Его обвиняют в убийстве подростка в сентябре 2006 года.
По версии следствия, обвиняемый с ножом напал на подростка, чтобы отомстить за знакомого, от которого тот ранее пострадал. Согласно материалам дела, он умышленно ударил ножом в голову. Несовершеннолетний скончался в тот же день в Туринской центральной районной больнице, рассказали в прокуратуре области.
Сообщается, что установить туринца удалось после повторного допроса участников событий 2006 года. Показания обвиняемого отличались от тех, что он давал ранее, и следствие пришло к выводу, что он солгал. Сам фигурант свою вину не признал.
