Возрастное ограничение 18+
За инсценировку ограбления будут судить жителя Нижнего Тагила
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле будут судить местного жителя, который не хотел признаваться родным, что потратил деньги на ставки, и сообщил в полицию о краже. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, 38-летний тагильчанин подал заявление в полицию в конце ноября 2025 года. Он утверждал, что у него похитили 22 тысячи рублей, когда он проходил через парк «Пихтовые горы».
Полицейские провели проверку и установили, что преступления не было. Заявитель сам «разыграл» ограбление, бросив в парке под кустом свою сумку с телефоном и банковской картой. «Украденные» деньги на самом деле были проиграны на ставках, о чём мужчина очень не хотел рассказывать родственникам.
Сообщается, что вину в ложном доносе с искусственным созданием доказательств (ч. 3 ст. 306 УК РФ) тагильчанин признал в полном объёме.
Дело будет рассматривать Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.
Дело будет рассматривать Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию