15 первых классов откроют в школе №23 в Академическом районе Екатеринбурга
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С 1 апреля в Екатеринбурге начнётся запись в первые классы. В новом учебном году в школах города планируют открыть 19 369 мест в 160 школах.
Больше всего мест, по словам директора департамента образования города Елены Кириченко, откроется в школе №23 в Академическом районе – там собираются открыть 15 первых классов.
Первый этап записи в первые классы продлится до 30 июня. В первую очередь будут принимать детей по месту проживания ребёнка. На втором этапе – с 5 июля по 5 сентября – начнётся приём детей на свободные места.
Подать заявление можно через портал Госуслуг, отделения МФЦ или в школе.
«За последние три года произошло снижение количества учащихся, но мы понимаем, что Екатеринбург демографически неоднороден. Есть микрорайоны, где число школьников остается неизменным, а где-то количество детей уменьшается»,
– отметила Кириченко.
«Подать заявление можно только в одну школу. Если в территориальной привязке несколько учреждений и родители понимают, что ребенок может не попасть в конкретную школу, то можно подать документы в другую. Однако прежде необходимо отозвать первое заявление»,
– добавила Елена Кириченко.
