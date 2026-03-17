Заказчице убийства в Екатеринбурге отменили приговор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловский областной суд принял решение об отмене оправдательного приговора, вынесенного 42-летней жительнице. Женщина обвинялась в организации приготовления к убийству своего бывшего сожителя.В ноябре 2025 года женщину судили судом присяжных, и коллегия граждан сочла недоказанным само событие преступления. На основании этого женщину полностью оправдали, признав за ней право на реабилитацию. Однако прокуратура не согласилась с решением Кировского районного суда и подала апелляционное представление в вышестоящую инстанцию. Сегодня стало известно, что Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор. Причина — существенные нарушения процессуального закона, допущенные в ходе первого суда. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же Кировский районный суд, но уже другому составу суда.Напомним, что по версии следствия, на почве личной неприязни и в связи с разногласиями по поводу организации встреч с общим ребёнком, подсудимая вела поиск исполнителя, которому хотела заказать убийство сожителя. Потенциальному киллеру она пообещала вознаграждение в размере почти 277 тысяч рублей. Однако, кандидат в киллеры не стал совершать преступление, а предупредил намеченную жертву о готовящемся нападении. Бывший сожитель незамедлительно обратился в правоохранительные органы. Мероприятие для возрастной категории 18+