В Доме Качки вспомнят детство крапивинских мальчишек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В субботу, 21 марта, Дом Качки (улица Карла Либкнехта, 26) приглашает юных екатеринбуржцев и их родителей на увлекательную программу «Игры нашего двора». Мероприятие пройдёт в пространстве выставки «Острова и Капитаны» и будет посвящено легендарному детскому отряду «Каравелла» и его создателю — писателю Владиславу Крапивину.Гостям вечера расскажут, почему мальчишки и девчонки прошлого века мечтали попасть в крапивинский отряд. Здесь же можно будет почувствовать хотя бы в малой степени особую атмосферу морской романтики, которой жили крапивинские герои. Но главным сюрпризом станет отдельный блок, посвящённый советским дворовым играм — именно тем, в которые играли будущие капитаны и барабанщики.Организаторы предлагают взрослым предаться приятной ностальгии, а детям — в прямом смысле окунуться в живую историю. «Съедобное-несъедобное», «Колечко», «Резиночки» и другие забытые хиты дворовых площадок вновь оживут в стенах старинного особняка.«Игры нашего двора» начнутся в субботний полдень. Они предназначены для детей от 6 лет и старше. Мероприятие для возрастной категории 18+