Пожар уничтожил пункт выдачи заказов Ozon в Верхней Пышме
Кадр из видео: МЧС
В Верхней Пышме загорелось здание, в котором работал пункт выдачи заказов Ozon.
По предварительным оценкам, площадь пожара составила 400 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступала, говорится в сообщении официального канала МЧС России в «Макс».
Судьба заказов неизвестна.
Напомним, сегодня в Екатеринбурге сгорела автомастерская на улице Машиностроителей.
Напомним, сегодня в Екатеринбурге сгорела автомастерская на улице Машиностроителей.
