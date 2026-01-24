На Уралмаше загорелся автосервис

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 28 января, днём в Екатеринбурге загорелся автосервисе на Машиностроителей, 13а.Как сообщили изданию «Инцидент Екатеринбург» в пресс-службе областного управления МЧС, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Также огнеборцы успели эвакуировать один автомобиль и газовый баллон.По данным Е1.ru, в пожаре пострадали четыре автомобиля: Chevrolet Lacetti полностью сгорел, Mitsubishi Lancer и Toyota Camry обгорели, спасённый специалистами МЧС автомобиль покрылся копотью.Что стало причиной пожара, неизвестно.