На Уралмаше загорелся автосервис
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 28 января, днём в Екатеринбурге загорелся автосервисе на Машиностроителей, 13а.
Как сообщили изданию «Инцидент Екатеринбург» в пресс-службе областного управления МЧС, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Также огнеборцы успели эвакуировать один автомобиль и газовый баллон.
По данным Е1.ru, в пожаре пострадали четыре автомобиля: Chevrolet Lacetti полностью сгорел, Mitsubishi Lancer и Toyota Camry обгорели, спасённый специалистами МЧС автомобиль покрылся копотью.
Что стало причиной пожара, неизвестно.
