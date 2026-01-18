Возрастное ограничение 18+
Административные неприятности грозят матери устроившего на Эльмаше пожар малыша
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В минувшее воскресенье, 25 января, в микрорайоне Эльмаш произошёл достаточно крупный пожар, причиной которого, как выяснилось, была детская шалость. Теперь мать трёхлетнего поджигателя ждёт административная ответственность.
Воскресный пожар вспыхнул на улице Старых Большевиков. Горела квартира в 26-этажном доме, находящаяся в аренде у жильцов. В момент возгорания там находилась женщина с двумя детьми. Узнав от сына о том, что в квартире начался пожар, она вывела обоих детей на улицу. В эвакуации им помогли и подоспевшие на шум соседи. Всего здание покинули 12 человек.
Прибывшие на вызов пожарные быстро справились с огнём, а дознаватели выяснили обстоятельства произошедшего. Оказалось, что пожар устроил старший — трёхлетний — сын временной хозяйки квартиры. Пока мать занималась уборкой в ванной комнате, малыш нашёл в коридоре зажигалку и начал ею баловаться. В какой-то момент он поджёг носовой платок и бросил его на матрас в детской комнате.
Последствия у этого происшествия не самые приятные. Погорельцев доставили в больницу, где у маленького поджигателя диагностировали лёгкое отравление продуктами горения. Ну, а в отношении его матери составили административный протокол.
Последствия у этого происшествия не самые приятные. Погорельцев доставили в больницу, где у маленького поджигателя диагностировали лёгкое отравление продуктами горения. Ну, а в отношении его матери составили административный протокол.
