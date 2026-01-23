Возрастное ограничение 18+
Более 600 среднеуральцев остались без отопления из-за коммунальной аварии
Фото: прокуратура Свердловской области
Прокуратура Верхней Пышмы начала проверку в связи с прорывом трубы на улице Бахтеева в Среднеуральске. Коммунальная авария произошла сегодня, 27 января, примерно в 10.30.
Впоследствии три многоквартирных дома и 15 частных домовладений, в которых проживают свыше 600 человек, остались без горячего водоснабжения и отопления, рассказали в официальном телеграм-канале прокуратуры Свердловской области.
Ведомство намерено дать оценку работе ресурсоснабжающей организацией и проконтролировать, чтобы компания в будущем провела перерасчёт, учтя аварию на теплосетях.
