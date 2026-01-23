Возрастное ограничение 18+
Прокуратура организовала проверку из-за отключения отопления в Кушве
Фото: глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.
Прокуратура начала проверку в связи с выходом из строя котла в кушвинской котельной, после которого в нескольких домах пропало теплоснабжение.
По данным свердловской областной прокуратуры, котельную перевели на резервный котёл, но тепло в дома не вернулось до сих пор.
В рамках проверки прокуратура намерена дать оценку действиям теплоснабжающей организации МУП КМО «Теплодом», в том числе своевременности мер по устранению последствий аварии.
Ранее глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин говорил, что нельзя резко поднять температуру в трубах. По его словам, сейчас делается всё возможное, чтобы в домах восстановилось нормальное теплоснабжение. Также завершить ремонтные работы обещают до конца сегодняшнего дня.
«В настоящее время в 20 многоквартирных домах и 11 домовладениях Кушвинского муниципального округа, которые технологически присоединены к указанной котельной, теплоснабжение подается с пониженными параметрами, не соответствующими нормативам»,
– пишет ведомство.
